Isola dei Famosi 2024 | tra i nuovi concorrenti anche Valentina Vezzali

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tra i nomi dei cinquedell'deiè spuntatoquello di, ma al momento solo uno è il naufrago ufficialmente confermato da Mediaset. L'deiscalda i motori in attesa del debutto e intanto online circolano i nomi dei possibili naufraghi. É TvBlog l'ultimo in ordine di tempo ad annunciare cinque: tra di loro ci sarebbe, storica campionessa di scherma ed ex sottosegretaria di Stato durante il governo Draghi. Chi sono iNon c'è solo...