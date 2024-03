Isola dei Famosi 2024 | tra i concorrenti anche la campionessa Valentina Vezzali

Valentina Vezzali nuova concorrente de L’ Isola dei famosi 2024 : spunta nomi a sorpresa per il cast scelto da Vladimir Luxuria Prosegue la girandola di nomi per la nuova edizione de L’ Isola dei ... (361magazine)

Gentiles, il mito dei giganti che scolpirono la Sardegna - Secondo un’antica tradizione l’Isola sarebbe stata abitata nei tempi remoti da esseri di statura colossale, grandi guerrieri e abilissimi costruttori ...unionesarda

Daniela Poggi in Sardegna. L’abbiamo intervistata per voi - Daniela Poggi è uno dei nomi che da sempre lampeggiano nel panorama artistico nazionale: per la poliedricità e il talento, per essere stata al timone dei programmi televisivi più seguiti ...sardegnalive

“L’Isola“ della discordia. Cler abbassate per protesta - Proteste a Milano per la pedonalizzazione di piazza Bruzzano: commercianti preoccupati per la perdita di parcheggi. Progetto di riqualificazione in corso, ma divide il quartiere.ilgiorno