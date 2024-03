Isola dei Famosi 2024 | arrivano altre quattro naufraghe | ecco cosa manca per completare il cast

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Subito dopo le festività pasquali tornerà l’deicon una nuova imperdibile edizione. I semafori verdi si accenderanno l’8 aprilee gli autori sembrano aver completato ildei naufraghi che incomincerà l’avventura dalla prima puntata. Non a caso in queste ore sono spuntateconcorrenti che chiudono di fatto il gruppo. In attesa di scoprire quali saranno i “nip” che si aggiungeranno ai “vip”, ilche volerà in Honduras pare essere completo.deinuoveIn queste settimane, gli appassionati dell’deistanno conoscendo i nomi ...