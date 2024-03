Ismajli al Napoli | l’intermediario | «Da tempo che lavoriamo a questa operazione»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 25 marzo 2024) Serxhio Mezi, intermediario di Ardian, è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto in onda su 1 Station Radio, per parlare dell’eventuale arrivo del difensore al. Al momentogioca nell’Empoli, ma diverse voci di mercato lo accostano al. Tutto dipenderà dal futuro allenatore del. Stiamo lavorando da gennaio,ha scelto ilLe parole di Serxhio Mezi sulle voci di mercato che riguardano: «Posso dire che è dache. C’erano altre squadre interessate, come Genoa e Sassuolo. Il calciatore, però, voleva fare uno step ulteriore ed ha deciso per gli azzurri. Posso dire che stiamo ...