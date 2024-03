Islamisti islamici | ecco chi ha colpito la Russia | Putin | le parole che cambiano gli scenari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il presidente russo Vladimirha puntato il dito contro "gliradicali" ritenuti responsabili dell'attacco della scorsa settimana a una sala da concerto fuori Mosca che ha causato la morte di oltre 130 persone. "Sappiamo che il crimine è stato commesso per mano degliradicali, la cui ideologia lo stesso mondo islamico combatte da secoli", ha affermato il capo del Cremlino. Intanto il ministro della Difesa britannico, Grant Shapps ha risposto alle accuse di Mosca contro Kiev: "Non c'è alcun collegamento con l'Ucraina di cui siamo a conoscenza e l'Is ha rivendicato la responsabilità della strage di venerdì alle porte di Mosca. Dobbiamo resistere agli sforzi didi cercare collegare i due. Ma il vero fronte di Mosca in queste ore è con la Polonia dopo la mossa spericolata con un missile che ...