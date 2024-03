Islamici radicali | Putin indica i responsabili dell' attentato e cerca il mandante

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l’ Attentato terroristico al Crocus City Hall, a Mosca , è stato commesso da islamici radicali: “Sappiamo che il crimine è stato commesso per mano ... (lanotiziagiornale)

Strage a Mosca, Putin ammette: “Compiuta da radicali islamisti”. Ma evoca il ruolo di Kiev come “mandante”: “Chi ne trae beneficio” - Ammette per la prima volta che la strage è stata eseguita da “ radicali islamisti “. Ma in un nuovo videomessaggio alla nazione, il secondo dall’attentato di venerdì al Crocus City Hall, il presidente ...ilfattoquotidiano