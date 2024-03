Irlanda-Svizzera Amichevole | 26-03-2024 ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di lunedì 25 marzo 2024) John O’Shea ha debuttato sulla panchina dell‘pareggiando per 0-0 contro il Belgio. Finita l’era, tutt’altro che entusiasmante, di Stephen Kenny, la Jack’s Army cerca un nuovo CT e per ora questo posto è occupato dall’ex stella del Manchester United che proverà a guadagnarsi la conferma in pianta stabile. Anche lasabato ha pareggiato InfoBetting: Scommesse Sportive e

Sommer lascia la Nazionale per infortunio: allarme per Simone Inzaghi, le previsioni sui tempi di recupero del portiere dell'Inter - Ansia per l'Inter e per Simone Inzaghi in merito alle condizioni di Yann Sommer. Il portiere nerazzurro ha rimediato un infortunio nell'amichevole tra Svizzera e Danimarca, tanto da ...ilmessaggero

Inter, quali partite può saltare Sommer - Yann Sommer lascia il ritiro della nazionale Svizzera e riceve l`autorizzazione per rientrare subito in Italia, dopo il problema alla caviglia accusato in occasione.calciomercato

Amichevoli: La Germania umilia la Francia, Sommer si fa male con la Svizzera, cosa è successo ieri - La Francia perde ancora contro la Germania, mentre per Inter e Milan si registrano gli infortuni di Sommer e Kjaer. Andiamo a ripercorrere tutto quello che è accaduto ieri sulla scena internazionale.sport.virgilio