Irene Pivetti e il caso mascherine | 13 parti civili si costituiscono in Tribunale a Busto Arsizio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024) Varese, 25 marzo 2024 – Sono 13 in tutto leche si sono costituite davanti al Gup deldi( Varese), Anna Giorgetti, per il ‘’ che vede l'ex presidente della Cameraaccusata, a vario titolo, insieme alla figlia, il genero, l'imprenditore Luciano Mega e altri soggetti di frode in forniture pubbliche, bancarotta, appropriazione indebita, riciclaggio e autoriciclaggio nell'ambito di una compravendita dalla Cina diper un valore complessivo di 35 milioni di euro. Di tale quantitativo ne sarebbero state consegnate soltanto per un valore di 10 milioni ma di qualità scadente, praticamente inutilizzabili, con falso marchio Ce. La ...