Ira di Israele sull' Onu | | Hamas esulta Cosa succede dopo il voto dell' Onu

(Di lunedì 25 marzo 2024) Per la prima volta dall'inizio del conflitto a Gaza, il Consiglio di Sicurezza'Onu ha approvato una risoluzione che chiede «l'immediato cessate il fuoco durante il Ramadan». Il testo è stato approvato grazie al fatto che gli Stati Uniti si sono astenuti e non hanno posto il veto come in precedenza. Una decisione, ha precisato il portavoce del Consiglio nazionale di Sicurezzaa Casa Bianca John Kirby, che «non rappresenta un cambiamento nella nostra politica». Gli Usa si sono astenuti per la mancanza, nella risoluzione, di una condanna ade restano a «sostegno di un cessate il fuoco come parte di un accordo sugli ostaggi», ha spiegato. Ma la reazione dinon si è fatta attendere: il premier Benjamin Netanyahu ha revocato la missione a Washington di una delegazione che doveva confrontarsi con ...