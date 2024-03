“Io non ce la faccio | mi arrendo” Amici 23 | l’allieva con la valigia in mano | lacrime di dolore

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024)23, le polemiche per l’eliminazione di Kumo e Ayle sono ancora roventi ma dentro la scuola si guarda già alla prossima puntata del serale. Un serale che si annuncia particolarmente avvincente, con un favorito d’obbligo che ancora manca. Se fino a qualche tempo fa sembrava infatti che Holden potesse veleggiare con relativa tranquillità verso la vittoria finale, nei giorni scorsi qualcosa è cambiato. Il cantante ha infatti preso male alcune parole di Zerby e si era detto pronto a lasciare. >> “La tua vita sta per cambiare”., Kumo informato dopo l’eliminazione: dietro la svolta c’è lo zampino di Maria De Filippi Allarme poi rientrato, ma che bene sintetizza le difficoltà del ragazzo quando finisce sotto pressione. Una fragilità che non appartiene solo a lui. Durante il serale Lil Jolie era stata colpita da un attacco di panico, ...