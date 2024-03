Investito da moto | viene sbalzato contro bus della 94 | pedone in ospedale a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 25 marzo 2024)– Incidente stradale oggi, lunedì 25 marzo, in via Francesco Sforza 43. Tutto è successo intorno alle 10 di stamane a. Unè statoda unciclo con successivo urto, da parte del, di un autobus ATMlinea 94, in fermata. Stando a quanto emerso, ilciclista ha rifiutato cure mediche mentre ilè stato trasportato da ambulanza all'Policlinico in codice giallo, con pronto soccorso allertato.