Interruzione idrica | Mastella riannuncia la chiusura delle scuole

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA margine dell’intervento nel corso di un evento dedicato alla violenza di genere presso l’Istituto ‘De La Salle’, il sindacoha annunciato lanel week end in cui sono previsti i lavori sul cantiere dell’Alta Velocità. Rubinetti chiusi dalle 16 del venerdì 5 aprile alle 16 di domenica 7 aprile. L’unica variabile che potrebbe portare a cambiare ancora una volta questa data è il meteo, come già accaduto per l’annullamento di marzo, quando le piogge insistenti non permisero di poter cominciare i lavori programmati per la deviazione della condotta e le altre attività che la RFI deve mettere in atto per la risoluzioneinterferenze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.