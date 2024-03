Inter | una pausa infinita Altri 7 giorni | utili | prima dell’Empoli!

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’si è fermata con un pareggio contro il Napoli con il risultato di 1-1 e non gioca da otto. Tornerà in campo lunedì prossimo, mac’è ancora una settimana piena per recuperare al meglio le energie. RECUPERO – Ottosenzasette in vista. Unacosì lunga in questa stagione non c’era mai stata e dovremmo abituarci d’ora in poi senza coppe in mezzo alla settimana. La squadra di Simone Inzaghi tornerà al completo tra pochi, ora neanche si sta allenando. I giocatori impegnati con l’Italia hanno finito la loro esperienza negli Stati Uniti, ma ci sono ancora i sudamericani come Alexis Sanchez e Lautaro Martinez che devono disputare l’ultima gara amichevole. Per questi motivi ogni ora di riposo è fondamentale ...

Era indagata e Ricercata d alla polizia di Seana da settembre scorso per un presunto furto di carburante commesso in una stazione di servizio in Slovenia. A seguito di una denuncia presentata dal ... (gazzettadelsud)

Collovati: "Caso Acerbi, ora si sta esagerando. Sul ruolo di Marotta..." - Fulvio Collovati ha parlato di Marotta a Calciomercato.it: "In una scala gerarchia penso che sia una figura fondamentale per conservare la competitività della squadra nel corso ...tuttojuve

GdS – Inter, per De Vrij speranza per Udine. Sommer può farcela per l’Empoli - Il difensore non ci sarà per la prossima gara dei nerazzurri, più di una speranza invece per il portiere svizzero ...fcinter1908

Doppio infortunio per l’Inter, è ufficiale: le ultime in vista del derby - Doppia tegola per Simone Inzaghi in vista delle prossime gare: l'esito degli esami e i tempi di recupero per Sommer e De Vrij ...milanlive