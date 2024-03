Inter | Sommer e De Vrij fermi per infortunio | l’esito ed i tempi di recupero

(Di lunedì 25 marzo 2024) E’ iniziata la settimana di campionato dopo la pausa per le Nazionali. Continua la marcia inarrestabile dell’e la squadra è concentrata in vista del match di lunedì contro l’Empoli. Il tecnico Simone Inzaghi dovrà fare i conti con qualche defezione e soprattutto la situazione in difesa si preannuncia di grande emergenza. Il comunicato dell’“Yanne Stefan Desi sono sottoposti questa mattina a esami strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Distorsione della caviglia destra da valutare giorno dopo giorno per il portiere svizzero. Risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra per il difensore olandese che sarà rivalutato tra qualche giorno”, si legge sul sito del club. L'articolo CalcioWeb.

