Inter | Materazzi | “Sanchez? Con Lautaro e Thuram non può essere titolare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Marcoha concesso una lungavista a La Tercera, un giornale cileno, in cui ha parlato dell’, ma non solo: “Zamorano? È stato molto forte, perché Ivan era al massimo livello. È stato un giocatore importante in Italia e anche in Spagna. Il Real Madrid è il massimo come calciatore professionista. Per l’è stato un giocatore che dava tanti stimoli in campo. Ai tifosi dell’piace molto quando dai il massimo e Ivan è il massimo esponente di quell’atteggiamento che finisce per fare la differenza. E ha anche segnato tanti gol. Gliisti lo adorano, l’ho visto un anno fa e ho visto come la gente lo ama. Anche lui tifa, più del Real. Anche sul gruppo di Whatsapp parliamo di, la adora e ha le immagini della sua maglia ...