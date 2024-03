Inter | Lautaro apre alle Olimpiadi | “A disposizione se Mascherano chiama” L’incognita calendario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024)Martinez conferma il suo amore per la maglia dell’Argentina e la totale disponibilità nei confronti del commissario tecnico della selezione Under 20 Javier. L’attaccante dell’vistato in patria durante la pausa per le nazionali, non si tira infatti indietro davanti all’ipotesi di giocare ledi Parigi 2024 con la maglia dell’Albiceleste. Una possibilità che sicuramente preoccupa l’e tutti i tifosi nerazzurri, visto ilsempre più fitto e ricco di impegni. “Sarò sempre asevorrà contare su di me”. Parole chiare quelle di, che potrebbe quindi essere uno dei fuoriquota argentini per il torneo olimpico. “Essere in nazionale è un ...