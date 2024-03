Inter | la strada verso lo scudetto | il calendario di aprile

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 25 marzo 2024) Archiviata la pausa per gli impegni delle Nazionali, nel fine settimana il campionato di serie A tornerà in campo per dare il via al rush finale. Al termine del torneo, infatti, mancano soltanto nove giornate, con l'che ha ormai iniziato il countdownlo: i nerazzurri, al...