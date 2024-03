Inter | infortuni per Sommer e De Vrij | i tempi di recupero

(Di lunedì 25 marzo 2024) La pausa per gli impegni delle Nazionali, all', non ha portato buone notizie. In questi giorni, infatti, si sono fermati Yann, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la partita amichevole Danimarca-Svizzera dello scorso sabato, terminata sul punteggio di 0-0, e Stefan De...

Se per Sommer le notizie sembrano essere confortanti, per de Vrij molto meno. Sul difensore olandese l’Inter conferma un infortunio muscolare, eredità dell’inutilissima sosta per le nazionali. SALTA ... (inter-news)

Caso Acerbi-Juan Jesus, domani può arrivare la sentenza - Caso Acerbi-Juan Jesus: la sentenza potrebbe arrivare già domani. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Una cosa è certa, prima di Inter-Empoli Francesco Acerbi conoscerà il suo de ...tuttonapoli

Il portiere proverà a recuperare per la partita di Pasquetta contro l'Empoli, l'olandese la salterà: escluse lesione gravi per entrambi - Il portiere proverà a recuperare per la partita di Pasquetta contro l'Empoli, l'olandese la salterà: escluse lesione gravi per entrambi ...gazzetta

FASI - Finale spettacolare per il campionato italiano boulder, Sartirana e Moroni premiati dal ministro Abodi davanti ad una folla entusiasta - Il Campionato Italiano Boulder non poteva avere una finale migliore: un pubblico numeroso ed entusiasta ha incoraggiato incessantemente i 12 climber che hanno dato spettacolo in un pomeriggio romano i ...napolimagazine