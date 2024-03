Inter | esami strumentali per De Vrij e Sommer | quante partite salteranno

Distorsione alla caviglia per il portiere, risetimento muscolare per il difensore MILANO - Yann Sommer e Stefan De Vrij si sono sottoposti questa mattina a Esami strumentali , presso l'Istituto ... (ilgiornaleditalia)

Sommer è uscito per infortunio in Danimarca-Svizzera sabato e c’era attesa per capire l’esito degli esami. L’Inter glieli ha fatti svolgere stamattina e, da quanto sembra, potrebbe non essere così ... (inter-news)