Inter-Empoli | tra cambi obbligati e solite certezze | Inzaghi ragiona

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’di Simonesi riposa fisicamente: l’attenzione resta però alta sul lato psicologico. Non si possono fare errori nella gara contro l’. RIPOSO – Dopo il caso-Acerbi che tiene banco in Viale della Liberazione, l’si prepara mentalmente alla delicata gara contro l’in programma nel posticipo di Pasquetta. Simonedopo gli allenamenti ridotti del weekend ha dato ai nerazzurri alcuni giorni di riposo. L’ritornerà a varcare i cancelli della Pinetina nella giornata di mercoledì. Il tecnico piacentino si prepara a dover dare i suoi una nuova idea di difesa per sopperire alle assenze. Quasi sicuramente non ci sarà Francesco Acerbi, a lui si aggiunge Stefan de Vrij che si è infortunato con la sua Olanda. SPAZIO – In difesa spazio ...