Inter | arrivati gli esiti degli esami di Sommer e De Vrij

(Di lunedì 25 marzo 2024) L’comunica, attraverso una nota ufficiale, le condizioni di Yanne Stefan De, entrambi infortunati nei giorni passati durante la sosta nazionali. Glistrumentali a cui sono stati sottoposti questa mattina, hanno evidenziato una distorsione della caviglia destra per il portiere, che dovrà essere valutata giorno per giorno. Il difensore olandese dovrà attendere qualche altro giorno prima di sottoporsi a nuoviper monitorare le condizioni di un risentimento muscolare all’adduttore lungo della coscia destra. SportFace.

