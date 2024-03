Intelligenza artificiale | Meloni | “Grandi opportunità ma va governata”

WhatsApp , la popolare piattaforma di messaggistica istantanea utilizzata da miliardi di utenti in tutto il mondo, sta per arricchirsi di una nuova e rivoluzionaria funzionalità: la possibilità di ... (quotidiano)

In un contesto tecnologico in rapida evoluzione, Apple starebbe per siglare un accordo strategico con Baidu, il gigante della ricerca cinese, per potenziare i propri dispositivi con tecnologie di ... (quotidiano)