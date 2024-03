(Di lunedì 25 marzo 2024) ABBIATEGRASSO (Milano) Uno dei 21antiaggressionein Lombardia è attivo al Pronto soccorso dell’ospedale Costantino Cantù di Abbiategrasso, nonostante il reparto sia operativo solo per 12 ore al giorno. Quello del pulsante è un sistema che permette il tempestivo intervento delle forze di polizia nel caso in cui il personale sanitario sia vittima di aggressione da parte degli utenti. Premendolo si attiva una richiesta di intervento alla centrale operativa del 112. Il pulsante antiaggressione è un progetto di Regione Lombardia attivato dallo scorso mese di agosto. Inizialmente il pulsante era stato collocato negli ospedali milanesi dove si registrano le maggiori affluenze (nello specifico a Niguarda, Fatebenefratelli, Sacco, San Carlo e San Paolo). Nei mesi a seguire sono statianche al Buzzi e al ...

Installati sul territorio ventuno pulsanti rossi: "Utilizzo quotidiano" - In Lombardia, attivo il pulsante antiaggressione al Pronto Soccorso di Abbiategrasso, parte di un progetto regionale per garantire interventi rapidi delle forze dell'ordine in caso di aggressioni al p ...ilgiorno

Trend solare in crescita. - Il bilancio 2023 chiude con oltre 33 GW di potenza Installati. Gli impianti fotovoltaici sono oltre 1,6 milioni. Al 31 dicembre 2023 il bilancio del ...ambientequotidiano

Riqualificazione di via Roma a Calci: installata la nuova illuminazione - La riqualificazione dell’asse Certosa-Pieve a Calci ha compiuto il primo passo e a inizio aprile si andrà avanti con altri lavori. In questi giorni, infatti, è stato completato il rinnovo dell’illumin ...pisatoday