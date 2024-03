Infermeria Inter | distorsione per Sommer e risentimento muscolare per De Vrij

(Di lunedì 25 marzo 2024) Giornata di esami per due giocatori dell'arrivati con qualche acciacco dalle nazionali. Yannha riportato unaalla caviglia destra, da valutare giorno dopo giorno, secondo quanto si legge nel comunicato odierno del club nerazzurro. Scongiurati, quindi, guai di grave entità per l'estremo difensore il cui impiego in vista della partita contro l'Empoli verrà considerato a seconda di come riuscirà a recuperare in questa settimana.aveva lasciato il campo durante la sfida tra Svizzera e Danimarca di due giorni fa, proprio a causa del problema fisico. Non dovesse farcela è pronto Audero. Stefan Deè stato invece esentato dagli impegni dell'Olanda a causa di un guaioavvertito durante gli allenamenti. Oggi il riscontro delle analisi svolte con ...

Dopo l’ultimo infortunio – quello di Yann Sommer – continua a riempirsi l’ infermeria in casa Inter in vista del rientro dalla sosta, per la partita contro l’Empoli. Sei i giocatori attualmente ... (inter-news)

Inter, infortuni per Sommer e De Vrij: i tempi di recupero - La pausa per gli impegni delle Nazionali, all'Inter, non ha portato buone notizie. In questi giorni, infatti, si sono fermati Yann Sommer, costretto ad abbandonare il terreno di gioco durante la parti ...today

Inzaghi stuzzica i vertici, Marotta lo accontenta | Il colpo sulla fascia arriva ad Aprile: rinforzio anticipato - Inzaghi scalpitante per un nuovo rinforzo, riceve buone notizie dalla società. Marotta lo accontenta: ecco subito l'esterno ...ilovepalermocalcio

Lu-Pa, 32 gol e l’obiettivo Champions League - Dica trentatré: non siamo dal medico, per quanto l’Infermeria giallorossa in questi giorni abbia il suo bel daffare. Il 33 solitamente invocato dal dottore è un auspicio per la coppia Dybala-Lukaku, o ...ilromanista.eu