Indice del clima | Bari in testa per il bel tempo In coda Belluno LA CLASSIFICA

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il Sole 24 Ore ha pubblicato lache rivela qual è la città italiana con ilmigliore. L’analisi prende in considerazione il benesseretico in oltre 100 capoluoghi, su base provinciale, con 10 parametri meteo relativi al periodo 2013-2023. Ecco i risultati

Il superindice economico americano è cresciuto in febbraio dello 0,1%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su una contrazione dello 0,1%. (quotidiano)

Il superindice economico americano è cresciuto in febbraio dello 0,1%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su una contrazione dello 0,1%. (quotidiano)

Impazzano in Francia le foto grafie del presidente, Emmanuel Macron , con i guantoni da boxe, mentre si allena in palestra, lo sguardo fisso contro il sacco, il volto e i muscoli tirati dallo ... (gazzettadelsud)

Bolzano, clima sempre più estremo - Città sempre più calda, crollano le piogge (-66%); aumentano precipitazioni estreme, ondate di calore e raffiche di vento. Questo secondo i dati di Sole24Ore e 3bmeteo.Città sempre più calda, crollano ...salto.bz

CITTA' CON MIGLIOR CLIMA: BARI IN TESTA, IN CODA BELLUNO E PIANURA PADANA (1) - Roma, 25 mar - È Bari la città con il miglior clima in Italia, al primo posto della nuova edizione dell’Indice del clima del Sole 24 Ore, pubblicata sul quotidiano oggi. La classifica, aggiornata con ...9colonne

La Fed rassicura i mercati. Il riassunto della settimana - Mercati ancora in crescita spinti dalla riunione Fed, che in settimana ha confermato i tassi al livello 5.25-5.50%, ma allo stesso tempo ha fornito supporto ai mercati con toni più morbidi delle attes ...focusrisparmio