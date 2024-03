Indice del clima 2024 | Bergamo 87ª | preceduta da Brescia e Milano

(Di lunedì 25 marzo 2024) È Bari la città con il migliorin Italia, al primo posto della nuova edizione dell’deldel Sole 24 Ore, pubblicata sul quotidiano di lunedì 25 marzo. La classifica, aggiornata con i dati forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023, viene utilizzata ogni anno nell’indagine della “Qualità della vita” realizzata dal Sole 24 Ore per raccontare in quale delle 107 città capoluogo si viva meglio dal punto di vistatico, in base a dieci parametri che misurano le più frequenti condizioni di “bel tempo”. I dieci indici che compongono la graduatoria finale sono stati scelti ed elaborati dalla redazione del Sole 24 Ore e validati dal team di esperti metereologici di 3bmeteo. Otto ore e mezza di sole al giorno. Nove giorni di precipitazioni estreme all’anno. Settantaquattro giorni di pioggia su 365. ...

