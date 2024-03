Incubo nella casa di cura | abusi sessuali su pazienti fra gli 80 e i 96 anni | arrestato

Roma , 24 marzo 2024- Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Re pubblica 5 uomini, un 19enne dominicano trovato in possesso di hashish e un coltello a serramanico, ... (ilfaroonline)

Rapper, influencer e un po’ anche travel blogger. In questi giorni Fedez è in visita per la prima volta a Londra. Un viaggio su cui ha voluto tenere informati anche i suoi fan: «Ciao amici, è la ... (open.online)