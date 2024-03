Incidente sull’A1 | pullman Flixbus si schianta nella notte | 1 morto

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) – Una persona è morta in unavvenutosull'A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al km 174 i direzione sud. L'ha coinvolto un. Sul posto ci cono i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. La dinamica dell'accaduto non è stata ancora accertata. Si sono create L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Tragedia in autostrada. Questo notte si è verificato un Incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia , al chilometro 174 in direzione sud e un... (leggo)

Esce di casa per raggiungere la fidanzata in discoteca, ma muore in un Incidente: Emanuele aveva 23 anni - Era uscito di casa domenica mattina alle 6.30 per raggiungere la fidanzata in discoteca. Il suo viaggio però si è interrotto a metà strada. Emanuele Fanari, 23 ...corriereadriatico

Modena, pullman Flixbus coinvolto in un Incidente sull’A1: morto un 19enne. Sei i feriti - Un morto e sei feriti. È questo il bilancio dell’Incidente stradale che si è verificato nella notte sull’A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, e che ha coinvolto un pullman Flixbus che viaggiava in direzi ...ilfattoquotidiano

Nella notte grave Incidente sulla A1: si schianta pullman Flixbus, morto un passeggero - Nella notte, sull’A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud, si è verificato un grave Incidente. Nel sinistro è coinvolto un pullman Flixbus, ed un passeggero del mezzo è mo ...mondopalermo