Incidente sulla A1 | pullman Flixbus si schianta | morto un passeggero

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un gravissimostradale che ha coinvolto undellasi è verificato nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 marzoautostrada A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174, in direzione sud. Il primo bilancio del sinistro parla di unnello schianto. La Polizia stradale è ancora sul posto insieme ai sanitari del118 e ai vigili del fuoco. L’è avvenuto intorno alle . Per gli altri passeggeri delè stato organizzato un trasporto fino ad un’area di servizio dove poi è arrivato un bus sostitutivo. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto e gli inquirenti sono al lavoro. Ovviamente si sono formate lunghe code in autostrada.Leggi anche: Tragedia al rally: quattro morti tra il ...

A folle velocità sulla litoranea salentina: motociclista perde il controllo. Ricoverato in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione un motociclista , che insieme ad altri amici... (quotidianodipuglia)

Lorenzo sull’Incidente: “Bagnaia aveva una visuale perfetta e avrebbe potuto lasciar passare Marquez” - Nel suo ruolo di commentatore per la filiale spagnola di Dazn, il tre volte iridato della MotoGP Jorge Lorenzo ha così commentato: “Innanzitutto servono diversi replay per capire cosa sia successo.formulapassion

Incidente A1 pullman tra Modena Sud e Valsamoggia: morto un passeggero - È successo intorno alle 3 ed è stato organizzato un trasporto per le altre persone fino ad un'area di servizio dove poi arriva un bus sostitutivo. Non è ancora chiara la dinamica dello schianto. Si so ...ilrestodelcarlino

Incidente per un pullman sulla A-1 all’altezza di Modena: un morto - MODENA – Un Incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus si è verificato nella notte in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud e un passeggero del mezzo è morto. La ...livesicilia