Incidente sul lavoro | ferito operaio di 32 anni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Arezzo, 25 marzo 2024 – Intervento dei sanitari dell'emergenza urgenza della Asl Toscana sud est stamani, poco dopo le 8, per unsula Viciomaggio, nel comune di Civitella in Valdichiana ( Arezzo). Per cause in corso di accertamento, è rimastoundi 32trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti un'auto infermierizzata di Arezzo, un'ambulanza della Misericordia di Arezzo e il personale del dipartimento di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi didell'Asl Toscana sud est.

