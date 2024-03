Incidente stradale a Nepi | è morta la donna investita da un camion

(Di lunedì 25 marzo 2024) Rosilde Mazzalupi non ce l'ha fatta: la 68enne, travolta e ferita gravemente da un, è deceduta al Gemelli dov'era arrivata in eliambulanza e operata d'urgenza.

Terracina – Alle 13.40 del 22 marzo, in Terracina , località Barchi , SS. 7 Appia Km.108,600 si è verificato un Incidente stradale tra due autovetture, una delle quali per cause in corso di ... (temporeale.info)

Incidente a pullman Flixbus in A1, morto un passeggero - Lo schianto nella notte nel tratto autostradale tra Modena Sud e Valsamoggia. In azione i soccorsi e la polizia stradale ...bologna.repubblica

Incidente sull'A1, Flixbus si schianta nel Modenese: morto un passeggero. Traffico in tilt - Un Incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus si è verificato nella notte in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud e un passeggero del mezzo è ...ilmessaggero

Ivan Panza morto in Incidente: tragico schianto in moto a Bonate Sotto. Gravissima la ragazza che sedeva dietro - Il centauro 35enne era titolare di una impresa di giardinaggio. La giovane che si trovava con lui come passeggera sulla due ruote è ricoverata al Papa Giovanni XXIII in condizioni critiche ...ilgiorno