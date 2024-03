La polizia locale ha dichiarato che non è chiaro il motivo per cui il veicolo sia uscito di strada: dai filmati sembra aver perso aderenza Un' auto da rally è uscita di strada e si è schiantata ... (sbircialanotizia)

Ungheria, gara di rally si trasforma in tragedia: 4 morti e tra gli 8 feriti c'è un bambino - La gara Esztergom Nyerges rally in Ungheria si è trasformata in una tragedia, una macchina si è schiantata direttamente sul pubblico causando diversi morti e feriti, gravissimo un bambino.notizie

Morto a 26 anni in un Incidente a Colleferro su via Carpinetana Sud: scontro letale in moto con un'auto - Un motociclista di 26 anni di Segni ha perso la vita in uno scontro con un'auto in via Carpinetana Sud, a Colleferro: morto in ospedale ...notizie.virgilio

Incidente in un rally in Ungheria, auto sul pubblico: 4 morti - La polizia locale ha dichiarato che non è chiaro il motivo per cui il veicolo sia uscito di strada: dai filmati sembra aver perso aderenza ...adnkronos