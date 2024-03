Incidente in A1 | FlixBus perde controllo e si schianta contro guard rail tra Modena Sud e Valsamoggia | morto 19enne e 6 feriti

Morto a 26 anni in un Incidente a Colleferro su via Carpinetana Sud: scontro letale in moto con un'auto - Un motociclista di 26 anni di Segni ha perso la vita in uno scontro con un'auto in via Carpinetana Sud, a Colleferro: morto in ospedale ...notizie.virgilio

Incidente sull'A1, FlixBus si schianta nel Modenese: morto un ragazzo, ferito autista di Cassino - Un morto e sei feriti. È questo il bilancio dell’Incidente stradale che si è verificato nella notte sull’A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, e che ha coinvolto un ...ilmessaggero

Pullman FlixBus contro il guard rail: morto un 19enne, l’Incidente sull’autostrada A1 - Un pullman FlixBus si è schiantato contro un guard rail nella notte sull'Autostrada A1, morto un giovane di 19 anni ...unita