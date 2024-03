Incidente frontale a Gatteo | morto automobilista 31enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Cesena, 25 marzo 2024 – Schianto mortale nella notte a. Undi nazionalità romena, Adrian Purcariu Vasile, era al volante di una vettura che, attorno alle 21 di domenica, per cause ancora da chiarire si è scontrata frontalmente con un'auto con a bordo due donne. L'urto non ha dato scampo alal Bufalini di Cesena dove era stato portato, a causa delle gravissime ferite riportate. Ferite, ma non in modo da mettere in pericolo la loro vita, le due occupanti dell'altra vettura coinvolta. Sul posto i carabinieri di Cesenatico per ricostruire la dinamica dell'ed eventuali responsabilità. I sanitari del 118 invece hanno caricato l'uomo in ambulanza in stato di coscienza ma la situazione è poi peggiorata in ospedale fino al decesso.