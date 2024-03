Incidente A1 pullman tra Modena Sud e Valsamoggia | morto un passeggero di 19 anni | 6 i feriti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 25 marzo 2024) Bologna, 25 marzo 2024 - Tragiconella notte sulla A1, lo schianto ha coinvolto unFlixbus e si è verificato traSud e(Bologna), al chilometro 174 in direzione sud. Purtroppo undel mezzo è: aveva 19. Altre 6 persone sono rimaste ferite, una in maniera più grave. La Polizia stradale è ancora sul posto con i soccorsi, 118 e vigili del fuoco. Appena tre giorni fa sulla stessa autostrada, a Piacenza, un altro gravissimo schianto aveva provocato la morte di due giovani, fra cui un forlivese di 21, Davide Di Blasio. La causa era stata soprattutto la nebbia, che ancora imperversa in questo periodo dell’anno.