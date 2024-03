Incidente A1 | morto passeggero Flixbus

Grave incidente nella notte sull'A1, tra Modena e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud. Coinvolto un pullman Flixbus , un passeggero del mezzo è morto . La Polizia stradale è ancora sul ... (fanpage)

Tragedia in autostrada. Questo notte si è verificato un Incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud e un... (leggo)