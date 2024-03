Incendio nel Parco delle Groane tra Cesate | Solaro e Limbiate

(Di lunedì 25 marzo 2024) Unboschivo è in corso dalle 11 di questa mattina nel, non distante dal confine con. L’allarme proviene dalla XIV strada, a sud della zona industriale di Corso Europa di, all’interno della fitta vegetazione boschiva.nel bosco, allarme nelSul posto ...

Fuoco sul tetto del palazzetto di Battaglia Terme: impianto inutilizzabile - L’Incendio può essere stato causato dai lavori di efficientamento energetico. Nessun danno al campo da gioco, ma per ora la struttura è chiusa ...mattinopadova.gelocal

Incendio ad aeroporto in Kenya - A fuoco l'aeroporto internazionale "Jomo Kenyatta" di Nairobi, in Kenya. Un Incendio è divampato questa mattina in uno dei principali scali aerei africani. Non sono state segnalate vittime o feriti. C ...avionews

AFRICA/NIGERIA - Arrestato il capo della banda che ha causato la morte di un seminarista nell’Incendio della casa parrocchiale - Abuja (Agenzia Fides). È stato arrestato il capo della banda responsabile dell’assalto alla parrocchia di St. Raphael a Fadan Kamantan, nella diocesi di Kafanchan, nello Stato di Kaduna, nel corso del ...fides