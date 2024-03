Incassi Cinetel | balza in testa Kung Fu Panda 4

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Èfu4 diretto da Mike Mitchell con Stephanie Ma Stine, nuovo capitolo della saga animata della Dreamworks, con Fabio Volo voce del protagonista, il, combattente zen, Po, a conquistare la vetta deglidel weekend con 3.474.314 euro, dopo essere già comparso in classifica nella scorsa settimana al quinto posto, grazie alle anteprime, arrivando così a 3.858.786 euro totali. Scende al secondo posto Dune - Parte 2 di Denis Villeneuve che con i 528.814 euro al botteghino nel fine settimana registra un totale di 9.101.814 euro in quattro settimane. Al terzo posto c'è il debuttante May December di Todd Haynes con lo scontro di bravura tra Natalie Portman e Julianne Moore, che incassa 305.466 euro in quattro giorni. Scende dal terzo al quarto posto il primo italiano in top ten, ...