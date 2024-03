In viaggio Coordinamento a Carrara Biglietti già in vendita

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sono già ini tagliandi per la gara di giovedì sera a, fischio di inizio alle 20,45. I tifosi biancorossi potranno acquistare in precon le seguenti modalità: on line sul sito http://www.etes.it oppure in tutti i puntiabilitati del circuito Etes Come on Web. Il prezzo del biglietto è di 10 euro più diritto di pre. Ladeiper il settore ospiti proseguirà fino alle 19 di mercoledì, vigilia del match. Il Centro difa sapare che andrà a, organizza la trasferta con partenza fissata alle 15.30 dal parcheggio dietro il Centro commerciale Borgonovo, in viale Centova. Il prezzo delè di 30 euro. Chi fosse ...

