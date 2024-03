(Di lunedì 25 marzo 2024) Nel 2023, leinsi attestano all'8,5% del totaleresidenti (nel 2022 erano l'8,3%). Così l'Istat nelle stime preliminari sue spese Si tratta, rileva l'Istituto di statistica, di circa 5,7 milioni di individui, cioè il 9,8%: la quota è pressoché stabile rispetto al 9,7% del 2022. L'incidenza nellecon almeno un figlio minore è più alta (12%) ma in calo dal 2022. In1,3 milioni di minori.Incidenza stabile fra i 18-34enni, gli over65, gli stranieri.

Il 9,8% delle persone che vivono in Italia era in povertà assoluta nel 2023 . È il nuovo dato pubblicato dall'Istat, che segnala un leggero aumento rispetto al 2022. L'incremento riguarda anche le ... (fanpage)

L'articolo In Italia quasi sei milioni di persone in povertà assoluta <small class="subtitle"> Istat , dati 2023 </small> proviene da Noi Notizie.. (noinotizie)

Sulle condizioni economiche delle famiglie l’ Istat fa parlare i numeri: nel 2023 le famiglie che versavano in una condizione di povertà assoluta si attentavano intorno all’8,5 del totale delle ... (ildifforme)

In povertà assoluta 8,5% delle famiglie: In povertà assoluta 8,5% delle famiglie Nel 2023, le famiglie in povertà assoluta si attestano all'8,5% del totale delle famiglie residenti (nel 2022 erano l'8,3%). Così l'Istat nelle stime preliminari ...

Povertà, in Italia quasi sei milioni di persone vivono nella miseria assoluta: Istat: 5,7 milioni di persone in povertà assoluta nel 2023 Le famiglie in povertà assoluta si attestano all'8,5% del totale delle famiglie residenti (erano l'8,3% nel 2022), corrispondenti a circa 5,7 milioni di individui (9,8% quota ...