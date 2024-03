“In missione con il Mossad” La tempesta e poi il naufragio | ecco la verità sugli 007 morti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Una targa commemorativa è stata dedicata ai due agenti segreti, Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, deceduti nel tragicoavvenuto un anno fa nelle acque del Lago Maggiore. Questo gesto conferma finalmente che i due 007 erano coinvolti in unaoperativa delicata e non erano presenti sul posto solamente per partecipare a una festa di compleanno tra colleghi italiani e del. La targa reca la seguente scritta: "Perde la vita nelle acque del lago Maggiore il 28 maggio nel corso dello svolgimento di una delicata attività operativa con servizi collegati esteri". La conferma ufficiale del coinvolgimento dei due agenti inè giunta durante la cerimonia del 22 marzo dedicata ai Caduti dei servizi di informazione per la sicurezza, come riportato sul sito governativo dedicato al sistema di ...