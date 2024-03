In Italia quasi una persona su dieci viveva in povertà assoluta nel 2023

La seconda stagione di Call My Agent - Italia ci ha fatto ridere, e molto. Il motivo? perché dentro c'è uno spaccato reale legato al mondo del cinema Italia no, di cui siamo diretti testimoni. Il ... (movieplayer)

Pasqua, i dati Enit: per vedere l'Italia si viaggia anche da soli: lo fa il 36% - quasi 35 milioni per vacanza, oltre 11 milioni in visita ad amici e parenti, il turismo delle radici, uno dei vettori principali sul turismo estero specie dai mercati lontani. Per i viaggi di vacanza ...ilmattino

Povertà assoluta in aumento nel 2023, riguarda 5,7 milioni di famiglie. Dilaga il fenomeno dei lavoratori poveri, al massimo di sempre - Nel 2023, le famiglie in povertà assoluta si attestano all’8,5% del totale delle famiglie residenti, in lieve rialzo rispetto all’8,3% del 2022 e sul livello più elevato di sempre. Si tratta di oltre ...ilfattoquotidiano

La città Italiana con il clima migliore Bari. Ultima Belluno. Altro che città del sole, Napoli soltanto 26^ - È Bari la città con il miglior clima in Italia. Il capoluogo pugliese conquista il primo posto nella classifica dell’indice del clima oggi pubblicato dal Sole 24 Ore, aggiornato con i dati forniti da ...ildenaro