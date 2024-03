In Italia quasi sei milioni di persone in povertà assoluta Istat | dati 2023

Il 9,8% delle persone che vivono in Italia era in povertà assoluta nel 2023 . È il nuovo dato pubblicato dall'Istat, che segnala un leggero aumento rispetto al 2022. L'incremento riguarda anche le ... (fanpage)

Meloni: “La povertà non si abolisce per decreto”. M5s e Pd: “Niente reddito e salario minimo, per legge lei la sta aumentando” - Dice Giorgia Meloni che “la povertà non si abolisce per decreto“. Una dichiarazione pronunciata probabilmente per fare il verso a Luigi Di Maio e al suo celebre “abbiamo abolito la povertà” ai tempi i ...ilfattoquotidiano

F3 | Australia: vincono Stenshorne e Beganovic, doppio podio Italiano - In Australia a dividersi i successi di tappa sono Martinius Stenshorne, il quale si è imposto nella sprint race del sabato dopo diversi duelli, e Dino Beganovic nella Featura Race, che riscatta il wee ...it.motorsport

In Sardegna birra a fiumi: prodotti quasi 4 milioni di litri - Cagliari Anche in Sardegna la birra scorre a fiumi. Come nel resto d'Italia, la produzione delle birre artigianali si è ritagliata negli anni uno spazio sempre meno di nicchia. Nel 2022, secondo gli u ...lanuovasardegna