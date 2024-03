In Italia | invece | il Piracy Shield blocca Cloudflare

(Di lunedì 25 marzo 2024) Le autorità istituzionali e il garante delle comunicazioni non possono nemmeno dire di non essere stati avvisati. In, diversi luminari delle intersezioni tra digitale e leggi, tra digitale e privacy, tra digitale e tutto ciò che riguarda l’ecosistema politico-sociale (un nome su tutti, il professor Stefano Zanero, ordinario del Politecnico di Milano, che da tempo sta comunicando, anche su X, i rischi del) avevano messo in guardia dai toni eccessivamente celebrativi con cui si stava accompagnando, dalla fine di gennaio 2024, il lancio della piattaforma nazionale, con cui le istituzioni promettevano di assestare un durissimo colpo alla pirateria su internet. Non c’è stato bisogno di attendere tantissimo: quello che, da qualche settimana a questa parte, sta succedendo a ...

C’è entusiasmo in Forza Italia per il voto in Abruzzo che ha visto il partito che fu di Berlusconi conquistare un solido 13,4%. Non male per un partito che era dato per morto: questa la riflessione ... (secoloditalia)

Bari è la città con il miglior clima d’Italia. Maglia nera al Veneto con Belluno e Rovigo - Si trovano quasi tutte nel Centro Sud le zone con il migliore rapporto tra sole e pioggia, unica eccezione del Nord è Imperia. L’asse del Po penalizzato dalle nebbia, pianura padana fanalino di coda ...quotidiano

Per Pasqua 10.5 milioni in viaggio, il 92% resta in Italia - Saranno 10,5 milioni gli Italiani in viaggio per Pasqua. Il 92% resterà in Italia, mentre l'8% sceglierà una località estera. Emerge dall'indagine di Federalberghi tramite Tecnè. Le mete preferite per ...quotidiano

Le assurde amichevoli dell’Italia negli Usa: 15mila km di trasferta per fare solo gli interessi della Figc (che incassa oltre un milione) - Le assurde amichevoli della Nazionale negli Usa : 15mila km di trasferta per fare solo gli interessi della Figc (che incassa oltre un milione) ...ilfattoquotidiano