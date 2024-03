In Europa è cambiata l’aria Big Tech subito richiamate per presunta violazione del Dma

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 25 marzo 2024) Non c’è pace per le Big. Dopo che il governo degli Stati Uniti ha portato in tribunale Apple per il suo monopolio, adesso è il turno dell’Unione europea. L’indagine avviata lunedì pernon conformità al Digital Markets Act (Dma) coinvolge sempre l’azienda di Cupertino, ma anche Amazon, Alphabet e Meta. La Commissione europea giudicherà pertanto le regole adottate da Apple e Alphabet in materia di steering rules. Il timore di Bruxelles è che le due grandi aziende non consentano agli sviluppatori di indirizzare i consumatori su offerte esterne, come prevede la legge europea, visto che entrambe imporrebbero varie restrizioni e limitazioni, compresa la possibilità di promuovere e concludere accordi terzi. Le due aziende sono finite nel mirino della Commissione anche per le loro regole di self-preferencing, con Alphabet che potrebbe indirizzare ...