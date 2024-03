In arrivo piogge e temporali Maltempo anche a Pasqua

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 25 marzo 2024) AGI - Prossimi giorni che vedranno una profonda circolazione depressionaria tra Atlantico ed Europa occidentale. Questa invierà tra martedì e mercoledì un impulso perturbato sul Mediterraneo centrale. Peggioramento meteo atteso nei prossimi giorni in Italia conintensi soprattutto al Centro-Nord, non si escludonofenomeni localmente a carattere di nubifragio specie su Nord-Ovest e settori centrali tirrenici. Temperature in calo a metà settimana con possibilità di neve sui rilievi fino a quote medio-basse. Nella seconda parte della settimana ci attendiamo un graduale miglioramento ma soprattutto un netto rialzo delle temperature specie al Centro-Sud. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che trae Pasquetta mostrano ancora tempo instabile sulle regioni ...