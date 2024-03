Imprenditore evade il fisco per 125mila euro Scatta la denuncia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 25 marzo 2024) Lucca, 25 marzo 2024 – La guardia di finanza di Lucca ha sequestrato beni perad un, rappresentante legale di una società operante in Lucchesia nel settore delle costruzioni e dell'edilizia. L'attività è partita da un'ispezione dell'Agenzia delle entrate alla società lucchese, al termine della quale era statoto l', amministratore anche di altre imprese operanti nello stesso settore, ora fallite, rivelatosi essere solo un prestanome. Le indagini dei finanzieri hanno evidenziato l'evasione dell'Ires (imposta sul reddito delle società) per circa 60mila, oltre a ritenute d'acconto non versate per oltre 65mila. Da qui è nata la disposizione del sequestro preventivo dei beni.