“Imbarazzante | guardate” Grande Fratello | hanno scoperto Perla Colpa della figuraccia di Maddaloni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Siamo alle ultimissime battute del. Lunedì 25 marzo Alfonso Signorini proclamerà il vincitore di questa edizione del. A contendersi la medaglia d’oro di questa edizione del reality show saranno Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese,Vatiero e Simona Tagli. I concorrenti sono già in finale, mentre questa sera si aggiungerà come sesto e ultimo finalsita uno tra Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Greta Rossetti. Iniziato l’11 settembre dello scorso anno, il reality show condotto da Alfonso Signorini con il volto del Tg5 Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli, figlia del famoso inviato di Striscia la Notizia Valerio, alla postazione social per commentare gli umori dei telespettatori, chiuderà lunedì 25 marzo con l’incoronazione del vincitore ...