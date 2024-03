Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Un Papa affaticato in una piazza San Pietro gremita di fedeli ha presieduto la messa della Domenica delle Palme, primo appuntamento della Settimana Santa. Il Pontefice, dopo il Vangelo, è rimasto qualche minuto in silenzio per poi rinunciare a leggere il testo preparato per l'omelia. Tanta la preoccupazioni per la salute di Papa Francesco.