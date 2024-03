Ilaria Salis | ' sono caduta in un pozzo profondissimo'

(Di lunedì 25 marzo 2024) "in un, mi chiedo se ci sia uscita. Ma non ho dubbi su quale sia la parte giusta della storia". E' un brano di una lettera didal carcere, anticipata da Repubblica online. L'antifascista italiana ha raccontato nel suo diario di prigionia il secondo mese nella prigione di massima sicurezza di Budapest. "I mesilunghi e accade che la bolla si trasformi in un buco nero che ti risucchia. Prendendo in prestito una metafora che leggerò parecchi mesi dopo in un bellissimo fumetto dedicato alle mie vicende - dice citando Zerocalcare -in un. Le paretiscivolose ed ogni volta che faticosamente cerco di ...

